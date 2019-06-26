Трагедия в Мукачево: в аквапарке утонул маленький мальчик

На Закарпатье произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в Мукачево во время посещения аквапарка погиб семилетний мальчик.
Как пишут местные СМИ, малыш утонул. В аквапарк он пришел со своей 36-летней тетей, которая приехала из Ужгорода. Сам ребенок проживал в селе Долгое.
Инцидент произошел вечером вторника, 25 июня.
Сообщается, что его без сознания доставили в детскую больницу, где ребенок умер.
Выяснилось, что мальчик захлебнулся водой.
Как писала «Фраза», на Закарпатье школьника смыло в реку и унесло течением.