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В УПЦ четыре новых архиепископа и один митрополит

В УПЦ четыре новых архиепископа и один митрополит

В Украинской Православной Церкви четыре новых архиепископа и один митрополит. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, Митрополит Онуфрий удостоил сана митрополита управляющего Ровеньковской епархией Украинской Православной Церкви архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона.

Указом Предстоятеля Украинской Православной Церкви сана архиепископа удостоены:

— епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим,

— епископ Шумский Иов, викарий Тернопольской епархии УПЦ,

— епископ Овидиопольский Аркадий, викарий Одесской епархии УПЦ,

— епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ.

Чин возведения состоялся на малом входе праздничной Божественной литургии, совершенной на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Указы Предстотеля УПЦ о возведении архиереев в сан митрополита и архиепископов огласил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возгласил каждому архиерею «Аксиос» («Достоин»). За Архипастырем возглас пропели священнослужители и церковный хор.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополита Онуфрия наградили орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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