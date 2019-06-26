На Черкасщине 10-летнюю девочку пытался изнасиловать сожитель ее бабушки

В Черкасской области 10-летнюю девочку пытался изнасиловать 59-летний сожитель ее бабушки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что дети приехали на летние каникулы в деревню к бабушке. Около 12:00 женщина работала в огороде и услышала, как кричит ее внук. Он не мог зайти в дом, потому что двери были заперты изнутри, а в здании находилась его сестра 2009 года рождения, а также сожитель бабушки — мужчина 1960 года рождения.

Мужчина открыл дверь на требование женщины, а в одной из комнат находилась заплаканная девочка. Она рассказала, что как только осталась одна в доме с мужчиной, тот завел ее в спальню, снял с нее одежду и повалил на кровать. На просьбы девочки остановиться извращенец не реагировал, а остановился лишь тогда, когда услышал крик ее брата.

Сейчас мужчина находится в полиции. Прокуратура решает его дальнейшую судьбу.

Ранее «Фраза» сообщала, что под Киевом извращенец насиловал своих дочерей, заставлял их «обслуживать» крестного и снимал все на видео.

Также напомним, что в Киеве отморозок насиловал своего пасынка, но может получить крошечный срок.