Под Киевом бойцовский пес набросился на пожилую женщину

В Киевской области в городе Васильков собака бойцовской породы набросилась на пожилую женщину. Как выяснили журналисты «Фразы», пес был привязан, но сумел сорваться с привязи и выскочить на улицу.

В пресс-службе областной полиции отметили, что животное набросилось на 77-летнюю женщину, которая в этот момент проходила возле дома. Ей помогли неравнодушные прохожие, которые и вызвали «скорую».

Пострадавшая была срочно госпитализирована с закрытым переломом левого плеча и многочисленными рваными ранами рук и ног.

По данному факту открыто уголовное производство. Хозяевам собаки светят общественные работы сроком от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

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