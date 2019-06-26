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Под Киевом бойцовский пес набросился на пожилую женщину

Под Киевом бойцовский пес набросился на пожилую женщину

В Киевской области в городе Васильков собака бойцовской породы набросилась на пожилую женщину. Как выяснили журналисты «Фразы», пес был привязан, но сумел сорваться с привязи и выскочить на улицу.

В пресс-службе областной полиции отметили, что животное набросилось на 77-летнюю женщину, которая в этот момент проходила возле дома. Ей помогли неравнодушные прохожие, которые и вызвали «скорую».

Пострадавшая была срочно госпитализирована с закрытым переломом левого плеча и многочисленными рваными ранами рук и ног.

По данному факту открыто уголовное производство. Хозяевам собаки светят общественные работы сроком от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В начале июля в Николаеве бродячий пес набросился на ребенка и покусал его за лицо.

13 июля 2018 года, на улице Елены Телиги бойцовый пес напал на людей.

14 января 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.

В середине января 2019 год в Бердянске бродячая собака покусала 17-летнюю девушку.

В феврале 2019 года в Кировоградской области в городе Кропивницкий стая собак напала на 10-летнего мальчика, который шел в школу. 

В конце марта в Днепре стая бездомных собак напала на женщину. В результате нападения она сломала руку и позвоночник.

Тэги: Киев, общество, нападение, собака, Киевская область, пес, Васильков, новости Украины

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