Уже одиннадцатый американский штат легализовал травку. Это назвали «примером демократии в лучшем виде»

В американском Иллинойсе легализовали марихуану. Как выяснили журналисты «Фразы», это уже одиннадцатый штат, где разрешили курить травку.

Об этом сообщил местный губернатор Роберт Прицкер.

У себя в «Твиттере» он написал, что «Иллинойс снова творит историю».

Политик сообщил: «Я подписываю самый справедливый указ о легализации марихуаны в штате, признавая вред прошлых законов, запрещающих наркотик, и борясь с ними».

Он добавил, что «Иллинойс, являясь первым штатом, где полностью легализовали употребление марихуаны для совершеннолетних, стал примером демократии в лучшем виде».

Также марихуана легализована в штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн, Массачусетс и Мичиган.

Как писала «Фраза», в Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех.

Ранее польские аптеки начали торговать травкой.