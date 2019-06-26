В Киеве отморозок насиловал своего пасынка, но может получить крошечный срок

В Киеве завершилось громкое расследование. Как выяснили журналисты «Фразы», тридцатилетний отморозок полгода насиловал своего пасынка – малышу было всего шесть лет.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Как говорится в сообщении, мужчина «растлевал малыша под предлогом купания». Он проживал вместе с матерью мальчика.

Примечательно, что за свое деяние отморозок может получить лишь 5-8 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Как писала «Фраза», под Киевом извращенец насиловал своих дочерей, заставлял их «обслуживать» крестного и снимал все на видео.

Ранее в Киеве накрыли детскую порностудию.