Суд признал незаконным переименование двух киевских проспектов

Окружной административный суд Киева во вторник, 25 июня, признал, что проспекты Московский и Николая Ватутина были переименованы незаконно. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, был удовлетворен иск Елены Бережной.

Как известно, Московский проспект переименовали в проспект Степана Бандеры, а проспект Николая Ватутина – в проспект Романа Шухевича.

Решение о незаконности переименований принял судья Олеся Чудак.

Решением суда отменены соответствующие голосования Киевского совета.

Напомним, что при переименовании проспектов мнением киевлян никто не интересовался.

Как писала «Фраза», в Киеве появилась улица Джона Маккейна.

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