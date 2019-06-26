Суд признал незаконным переименование двух киевских проспектов

Окружной административный суд Киева во вторник, 25 июня, признал, что проспекты Московский и Николая Ватутина были переименованы незаконно. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом, был удовлетворен иск Елены Бережной.
Как известно, Московский проспект переименовали в проспект Степана Бандеры, а проспект Николая Ватутина – в проспект Романа Шухевича.
Решение о незаконности переименований принял судья Олеся Чудак.
Решением суда отменены соответствующие голосования Киевского совета.
Напомним, что при переименовании проспектов мнением киевлян никто не интересовался.
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