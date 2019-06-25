В Украине подумывают о «циничной ответке» за унижение в ПАСЕ

Украина должна подготовить комплекс конкретных действий на решение Парламентской ассамблеи о возвращении российской делегации в ПАСЕ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, в Киеве, куда он сегодня был отозван министром иностранных дел Павлом Климкиным, он будет заниматься «финализацией плана дальнейших действий».

«У меня есть много историй о ПАСЕ... Но главное ‒ будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично», ‒ написал постпред.

Он добавил также, что украинские дипломаты намерены бороться до конца.

«Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют ‒ мы бьем; играем до конца», ‒ резюмировал Дмитрий Кулеба.

Как писала «Фраза», Европа начинает заигрывать в Путиным: РФ вернули право голоса в ПАСЕ.

Ранее отмечалось, что делегация Украины в ПАСЕ установила рекорд по неадекватности.