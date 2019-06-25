В АП раскрыли размер зарплаты Зеленского за май

В Администрации президента Украины обнародовали данные о зарплате главы государства за май месяц. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий документ был предоставлен по запросу издания «Фактор».

Как следует из ответа на запрос, за 11 дней пребывания в должности, Зеленский получил аж 12 727 гривен.

Также отмечается, что новоизбранному Гаранту Конституции за май не было начислено никаких надбавок и премий, а с самого оклада удержано 2481 грн обязательных налогов и сборов.

Как писала «Фраза», Администрацию президента Зеленского переименуют и перевезут в Украинский дом.

Ранее Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента.