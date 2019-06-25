Под Киевом загорелся школьник, пытаясь сделать селфи

В Броварском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на ж/д станции «Бобрик» серьезно пострадал несовершеннолетний любитель экстремального селфи.

Как передает «Информатор», намереваясь сделать снимок, 14-летний школьник запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом и взялся рукой за металлические опоры под контактным кабелем.

К несчастью, кабель был под напряжением в 27 тысяч вольт. Мальчика ударило током, поле чего его тело и одежда загорелись.

Сообщается, что рядом с подростком были его одноклассницы, одна из которых сразу бросилась тушить товарища футболкой, а также вызвала «скорую» и позвонила своему отцу. Тот мгновенно приехал на станцию и повез школьника в больницу.

По словам медиков, у мальчика многочисленные ожоги 70% тела и шок I степени. Сейчас он находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь и хотят перевезти ребенка в ожоговый центр в столицу.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители, которые опрашивают свидетелей и работников станции. Подробности ЧП устанавливаются.

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