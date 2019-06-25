Безруков отказался «косить» под Зеленского

Популярный российский актер и режиссер Сергей Безруков ответил на вопрос журналистов, хотел бы он сыграть роль президента. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями деятель искусств поделился на церемонии награждения победителей фестиваля Фабрика Станиславского.

Как пишут «Известия», Безруков подчеркнул, что хотел бы «заниматься своим делом и быть в нем компетентным», поэтому роль президента ему не интересна.

Актер отметил, что что он очень хорошо разбирается в театре, а копировать кого-то и тем более повторять чью-то судьбу он не хочет, имея в виду действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Безруков выразил недовольство тем фактом, что политика пользуется высоким спросом в кино.

Как писала «Фраза», Безрукова расстреляли в упор из автомата. На глазах у жены.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков угодил за решетку.