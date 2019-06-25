СБУ продолжает преследовать пользователей соцсетей Украины

В СБУ заявили о задержании мариупольца, который якобы в запрещенных социальных сетях призывал к изменению границ Украины, популяризировал выгодных России политиков и подстрекал к протестам. Как выяснили журналисты «Фразы», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

У мужчины изъята компьютерная техника, мобильные терминалы и сим-карты. В рамках открытого уголовного производства жителю Мариуполя сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность Украины»).

Как и в большинстве случаев, связанных с преследованием пользователей соцсетей, СБУ не раскрыло личность задержанного, сообщает проект Права человека в Украине.Возможно правоохранители планируют склонить задержанного на сделку со следствием и признать вину в обмен на условный срок.

Ранее, правозащитники «Успішна варта» сообщали о 3 зафиксированных в июне фактах преследования пользователей социальных сетей за размещенные публикации. Задержания за высказывание собственного мнения на своих страницах в соцсетях прошли в Запорожье, Одессе и Киеве.