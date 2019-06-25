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Кипрская Церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ

Кипрская Церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ

Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия призвал украинскую власть вернуть Украинской Православной Церкви захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 25 июня, после окончания Божественной Литургиии в Киево-Печерской лавре митрополит Тамасосский Исаия, который возглавляет делегацию Кипрской Православной Церкви, зачитал слова обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ.

Митрополит Исаия, поздравив Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины подчеркнул, что вместе с тем, «здесь, на священной и героической украинской земле происходит непостижимо большая трагедия и несправедливость по отношению к миллионам православных ураинцев, находящихся под пастырской опекой Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».

По его словам, речь идет о «тысячах православных украинских граждан, которые изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников».

Иерарх Кипрской Церкви заявил, что «в мировом Православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят в Украине против наших братьев».

Поэтому, заявил он, «мы поднимаем наш голос и вместе с тем выражаем протест совместно с голосом миллионов православных по всему миру, которые разделяют нашу печаль – вместе с украинцами, европейцами, греками, киприотами, арабами, сербами, поляками, чехами, словаками, болгарами, румынами, американцами, русскими, грузинами, албанцами и многими другими».

Потому что, говорит митрополит Исаия «все мы являемся членами единого Тела Христа Бога нашего. И когда болит один член тела, боль испытывают все члены этого тела».

Глава делегации Кипрской Церкви подчеркивает, что «невозможно, чтобы в демократическом государстве, таком как Украина, происходили подобные нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины».

Именно поэтому, митрополит Тамасосский, от имени всех православных, просит Президента Украины  «услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого».

В то же время он подчеркнул, что православные христиане Европы начинают собирать подписи со всей Европы для того, «чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости».

В конце своего обращения митрополит Исаия высказал уверенность, что Владимир Зеленский, как «демократичный человек, который любит свой народ, сделает все то, что является правильным и справедливым, чтобы украинцы видели своего Президента как отца и защитника их прав».

Ранее «Фраза» сообщала, что представители Поместных Православных Церквей – Митрополит Онуфрий возглавляет истинную Церковь, в которой человеку можно спастись.

Тэги: общество, православие, Кипр, новости православия, УПЦ, новости Украины

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