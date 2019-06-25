Кипрская Церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ

Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия призвал украинскую власть вернуть Украинской Православной Церкви захваченные храмы и обеспечить равные права верующим всех конфессий в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 25 июня, после окончания Божественной Литургиии в Киево-Печерской лавре митрополит Тамасосский Исаия, который возглавляет делегацию Кипрской Православной Церкви, зачитал слова обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к украинскому правительству и парламенту. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ.

Митрополит Исаия, поздравив Владимира Зеленского с избранием на пост Президента Украины подчеркнул, что вместе с тем, «здесь, на священной и героической украинской земле происходит непостижимо большая трагедия и несправедливость по отношению к миллионам православных ураинцев, находящихся под пастырской опекой Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».

По его словам, речь идет о «тысячах православных украинских граждан, которые изгнаны из своих храмов и терпят гонения и насилие со стороны других своих соотечественников».

Иерарх Кипрской Церкви заявил, что «в мировом Православии и особенно европейские православные народы очень обеспокоены этими нарушениями религиозных прав человека, которые происходят в Украине против наших братьев».

Поэтому, заявил он, «мы поднимаем наш голос и вместе с тем выражаем протест совместно с голосом миллионов православных по всему миру, которые разделяют нашу печаль – вместе с украинцами, европейцами, греками, киприотами, арабами, сербами, поляками, чехами, словаками, болгарами, румынами, американцами, русскими, грузинами, албанцами и многими другими».

Потому что, говорит митрополит Исаия «все мы являемся членами единого Тела Христа Бога нашего. И когда болит один член тела, боль испытывают все члены этого тела».

Глава делегации Кипрской Церкви подчеркивает, что «невозможно, чтобы в демократическом государстве, таком как Украина, происходили подобные нарушения, которые компрометируют героическую историю и достоинство демократического народа Украины».

Именно поэтому, митрополит Тамасосский, от имени всех православных, просит Президента Украины «услышать наш голос и исправить эту несправедливость. Пусть будут возвращены назад все храмы их законным православным владельцам и пусть каждый в духе свободы и уважения прав человека служит своему Богу, не вмешиваясь в веру другого».

В то же время он подчеркнул, что православные христиане Европы начинают собирать подписи со всей Европы для того, «чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости».

В конце своего обращения митрополит Исаия высказал уверенность, что Владимир Зеленский, как «демократичный человек, который любит свой народ, сделает все то, что является правильным и справедливым, чтобы украинцы видели своего Президента как отца и защитника их прав».

Ранее «Фраза» сообщала, что представители Поместных Православных Церквей – Митрополит Онуфрий возглавляет истинную Церковь, в которой человеку можно спастись.