Дарья Белодед и Георгий Зантарая поделились первыми эмоциями после победы на Европейских играх

Сейчас внимание спортивных болельщиков приковано к главному спортивному событию года — II Европейским играм, которые проходят в Минске. Как выяснили журналисты «Фразы», в общем медальном зачете Украина находится на третьем месте среди 50 стран-участниц, уступая только сборным России и Беларуси.

По итогам первых трех дней соревнований наша сборная собрала 17 медалей, из них — пять золотых. В том числе медали высшей пробы завоевали лидеры украинской сборной по дзюдо — Дарья Белодед и Георгий Зантарая. Своими первыми эмоциями после победы наши чемпионы поделились со съемочной группой «Утра с Интером», которая работает на месте событий.

«Я настраивалась только на золото, — признается Дарья Белодед. — С этой соперницей я встречалась и раньше. Понимала, что нельзя расслабляться и нужно быть сконцентрированной».

А еще украинская спортсменка была приятно удивлена, что в Минске ей вручили сразу две награды. Ведь соревнования по дзюдо на Европейских играх приравниваются к чемпионату Европы, поэтому все чемпионы и призеры Игр получают еще и медаль чемпионата. Теперь у Дарьи Белодед в арсенале еще одно уникальное достижение: в 18 лет она обладает сразу тремя титулами — чемпионки мира, Европы и Европейских игр. А по возвращении в Киев наша талантливая спортсменка рассказала, что после победы долго не могла уснуть: читала все поздравления от близких, друзей, коллег и поклонников. А Европейские игры впечатлили ее своей необыкновенной атмосферой.

Еще одну золотую медаль в дзюдо принес Украине Георгий Зантарая. Победный бросок украинца — один из самых зрелищных моментов на Играх.

«Я — реалист. Когда ехал на Европейские игры, то знал, что есть возможность выиграть, но сделать это будет довольно тяжело, потому что дзюдо — один из самых конкурентных видов спорта, — говорит Георгий. — Это была тяжелая задача. Но когда перед соревнованиями я вышел на тренировку, сразу понял, что все получится».

Сразу шесть наград выиграли украинские самбисты: это «золото» Анастасии Сапсай; три «серебра» — Елены Сайко, Анастасии Новиковой и Екатерины Москальковой; две «бронзы» — Натальи Смаль и Галины Ковальской. «Серебро» в стрельбе из пистолета с расстояния 10 метров завоевал украинец Олег Омельчук. Сразу две бронзовые медали в упражнениях с обручем и булавами выиграла наша грация Влада Никольченко. Отличилась украинская сборная по художественной гимнастике и в групповых упражнениях, получив серебряную медаль в упражнениях с булавами и обручами. Сразу пятью наградами порадовала наша сборная по легкой атлетике. Среди них — два «золота»: в смешанной эстафете 4 по 400 метров и комбинированной эстафете. А также «серебро» Анны Плотициной в беге 100 м с барьерами. И две «бронзы»: Богдана Бондаренко по прыжкам в высоту и Марины Бех-Романчук по прыжкам в длину.

Больше новостей о событиях турнира — в репортажах корреспондента «Утра с Интером» Андрея Чернышкова с места событий.

Полное расписание трансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года — на сайте minsk2019.inter.ua.