В Киеве бомж едва не изнасиловал пьяную женщину

В Киеве на улице Саперное Поле, 45 ночью вторника, 25 июня, произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут бездомный едва не изнасиловал женщину.

Как передает «Информатор», бомж нашел свою жертву на улице – пьяная женщина спала прямо на траве.

Когда отморозок пытался ее изнасиловать, она очнулась и начала сопротивляться, спугнув бездомного. После этого женщина позвонила своему мужу: тот, придя на место инцидента, начал драться с бомжем, а тот вооружился «розочкой», разбив бутылку.

Разняла дерущихся полиция, приехавшая на место ЧП.

Как писала «Фраза», появилось видео эпичной драки бомжа и парня в центре Киева.