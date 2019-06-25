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Адвокат нападавшего на журналиста Макарюка члена Нацкорпуса соврал в суде, — СМИ

Адвокат нападавшего на журналиста Макарюка члена Нацкорпуса соврал в суде, — СМИ

На заседании Апелляционного суда Харькова, в ходе рассмотрения обжалования меры пресечения активисту Национального корпуса Сергею Козлюку, которого взяли под домашний арест за участие в нападении на оператора харьковской телепрограммы «Вести» Вадима Макарюка и стрельбу в его сторону во время силового конфликта на «Барабашово», группа адвокатов сообщила ложную информацию о своем подзащитном. Об этом сообщает «КП в Украине».

Как отмечает местное городское издание Харькова 057.ua, которое вело трансляцию из зала заседаний, во время рассмотрения обжалования меры пресечения адвокаты Козлюка избрали агрессивную тактику.

Кроме того, его защитники (присутствовало 4 адвоката) сделали несколько заявлений, которые, как выяснилось, не отвечают действительности.

В частности, адвокат Владимир Орел, перечисляя на суде положительные характеристики Козлюка, заявил, что тот имеет статус воина АТО. Позже, после решения суда, во время общения с журналистами, это утверждение опроверг сам Козлюк: сначала он рассказал, что был в 2014 году как доброволец в Широкино (там тогда находился полк «Азов»), но потом уточнил, что был в районе проведения АТО лишь как волонтер, и статуса участника боевых действий не имеет.

Кроме того, в ходе рассмотрения обжалования, адвокаты активиста Нацкорпуса Козлюка отмечали, что их подзащитный добровольно выдал полиции стартовый пистолет. Однако на самом деле этот пистолет был изъят во время осмотра мета его проживания,- отметил в ходе рассмотрения прокурор Андрей Огородников.

«Причем утверждать, что этот пистолет, как говорит сторона защиты, стартовый, на данный момент нельзя, поскольку он направлен на баллистическую экспертизу», — подчеркнул прокурор.

В качестве аргументов в пользу своего подзащитного, адвокаты активиста Козлюка отмечали, что Вадим Макарюк, который был избит во время силового конфликта Нацкорпуса и ветеранов АТО на «Барабашово» и находится до сих пор в больнице, не представился лично их подзащитному, когда вел съемку. Именно поэтому он не знал, что тот — журналист.

В результате, Апелляционный суд принял решение об избрании Козлюку меры пресечения в виде домашнего ареста оставить в силе.

Напомним, что 7 июня в ходе конфликта на ТЦ «Барабашово» вокруг одного из магазинов было совершено нападение на снимавшего резонансное событие журналиста Вадима Макарюка. После избиения он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Полиция предъявила подозрения Сергею Козлюку, который преследовал Макарюка и выстрелил в его сторону из пистолета (видео было опубликовано очевидцами в Интернете и соцсетях), а также еще нескольким активистам Национального корпуса.

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