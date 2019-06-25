Руководство ГП «Энергорынок» системно работает на срыв реформы рынка электроэнергии, — источник

Руководители госпредприятия «Энергорынок» сознательно не выполняют финансовые обязательства перед участниками рынка, создавая у них дефицит оборотных средств, с целью сорвать введение нового рынка электроэнергии, старт которого согласно Закона «О рынке электроэнергии» состоится 1 июля 2019 года. Об этом, как пишут «Экономические новости», сообщает источник в Секретариате Европейского энергетического сообщества.

Также издание информирует: «Согласно официальной информации уровень расчетов ГП «Энергорынок» с генерирующими компаниями в мае текущего года составил 89%, сумма недоплаты — 1,5 млрд. грн. По информации источника, согласно внутреннего плана платежей ГП «Энергорынок» в июне, уровень расчетов с генерирующими компаниями составит не более 30%, объем средств, недополученных производителями электроэнергии составит около 8 млрд. грн.

Причиной таких действий руководства ГП «Энергорынок», по мнению источника в Европейском энергосообществе, является намерение не допустить внедрения новой модели рынка электроэнергии, в которой «Энергорынок» утратит роль ключевого оператора и будет исполнять сугубо технические функции. Искусственно дестабилизирую финансовое положение генерирующих компаний, руководство ГП «Энергорынок» имеет целью сохранение анахроничной модели рынка электроэнергии Украины и доминирующей роли возглавляемого ими предприятия в функционировании рынка.

Напомним, в настоящее время рынок электроэнергии Украины функционирует по давно устаревшей модели «единого покупателя». Государственное предприятие «Энергорынок», является коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии и «единым покупателем» электроэнергии. Современные тенденции развития электроэнергетической отрасли и накопившиеся проблемы, требуют перехода от рынка «единого покупателя» к более эффективной и ориентированной на интересы потребителей модели рынка электроэнергии.

В соответствии Законом Украины «О рынке электроэнергии» и во исполнение обязательств перед Европейским Энергосообществом Украина имплементирует положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди произвоителей и поставщиков электроэнергии. С 1 июля 2019 года в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн. евро) и кредита Мирового банка (500 млн. долларов)".