Под Киевом бесследно исчезла 13-летняя девочка

В Киевской области в селе Цыбли произошло ЧП: из Центра социально-психологической реабилитации детей пропала 13-летняя Мария Ноур. Как выяснили журналисты «Фразы», она вышла из центра накануне, 24 июня, и до сих пор не вернулась.

«Факты» со ссылкой на информацию областного главка полиции сообщают, что на вид пропавшей 16-17 лет. Ее рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое.

Лицо овальное, глаза серые, а волосы — светло-русые ниже плеч. Одета девочка была в серую футболку, синие лосины и бирюзовые кеды.

Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией и возможном местонахождении девочки, незамедлительно позвонить по телефону «102» или (4 567) 5−13−41.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.

21 июня состоялись похороны зверски убитой 11-летней Дарьи Лукьяненко.

23 июня, в Донецкой области в городе Мариуполь сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

24 июня в Черкасской области в городе Умань неизвестный мужчина посреди улицы напал и изнасиловал 15-летнюю девушку.