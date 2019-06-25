Владимир Кличко чуть не погиб на отдыхе в Испании

Легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко на отдыхе в Испании попал в ЧП, которое могло закончиться трагически. Как выяснили журналисты «Фразы», береговая охрана спасла его вместе с семьей и друзьями с пылающей яхты в Средиземном море.

По словам самого спортсмена, все произошло во время движения судна с Ибицы на Майорку. В момент возгорания яхта находилась в 11 км от берега, сообщает BILD.

Все обошлось лишь благодаря пожарной части Майорки, а также команде, находившейся на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине марта 2019 года украинский чемпион Владимир Кличко вернулся к тренировкам. Тогда же сообщалось, что спортсмен якобы готовится заявить о возобновлении боксерской карьеры.