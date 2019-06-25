Киевлян предупредили, что воздух в городе все еще опасен

В Киеве на начало этой недели сохраняются проблемы с воздухом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям столицы.

Там говорят, что в городе «постепенно растет концентрация загрязняющих веществ в воздухе».

В частности, фиксируется увеличение уровня диоксида азота NO2 и формальдегида.

В сообщении говорится, что «наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели, после чего за выходные дни концентрация немного уменьшается, а с понедельника уровень вновь постепенно растет».

Загрязнение воздуха там связали с транспортом.

Как писала «Фраза», ближе к выходным на Украину и Киев обрушатся грозы.