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Киевлян предупредили, что воздух в городе все еще опасен

Киевлян предупредили, что воздух в городе все еще опасен

В Киеве на начало этой недели сохраняются проблемы с воздухом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям столицы.

Там говорят, что в городе «постепенно растет концентрация загрязняющих веществ в воздухе».

В частности, фиксируется увеличение уровня диоксида азота NO2 и формальдегида.

В сообщении говорится, что «наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели, после чего за выходные дни концентрация немного уменьшается, а с понедельника уровень вновь постепенно растет».

Загрязнение воздуха там связали с транспортом.

Как писала «Фраза», ближе к выходным на Украину и Киев обрушатся грозы.

Тэги: Киев, общество, транспорт, ЧП, воздух, экология, новости Украины

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