На Полтавщине кандидат в депутаты чудом не погибла под колесами автобуса

В Полтавской области в городе Лубны произошло ДТП, в котором пострадала редактор областного еженедельника «Наша спільна справа» Анастасия Ляшенко. Как выяснили журналисты «Фразы», она также является кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу № 148.

По информации «Фактов», на женщину наехал микроавтобус Mercedes Sprinter, когда она шла по тротуару. Произошло все накануне около полудня на улице Монастырская, 50.

Пострадавшая рассказала, что шла домой по обычному маршруту, а когда попыталась на тротуаре обойти припаркованный микроавтобус, тот начала сдавать назад (женщина как раз находилась позади буса).

В один момент кандидат в нардепы упала на асфальт, оказавшись под колесами авто, которое продолжало двигаться дальше. От смерти ее спасла лишь случайность и доля секунды. Она начала выбираться из-под колес микроавтобуса вцепившись в газон изо всех сил. К счастью, водитель заметил Анастасию и затормозил.

Медики диагностировали у женщины ушиб правого бедра, трещину кости таза, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После оказания первичной медицинской помощи Анастасия отказалась от госпитализации, и из больницы она отправилась в избирательный штаб.

По данному факту открыто уголовное производство. Личность водителя сразу установили, поскольку он не пытался скрыться с места преступления.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 марта 2019 года в Киеве возле станции метро «Дорогожичи» маршрутка № 155 сбила трех женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

23 апреля в Днепропетровской области в городе Каменское маршрутка с отказавшими тормозами на большой скорости чуть не влетела в толпу людей.