Известного блогера Анатолия Шария сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия сняла известного блогера Анатолия Шария с выборов в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», за данное решение проголосовали четырнадцать членов ЦИК, еще двое – воздержались.

В пресс-службе ЦИК сообщается, что Анатолию Шарию отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты.

Отмечается, что «наличествующие у ЦИК документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних пяти лет».

Кроме этого, снят с выборов пятый номер списка «Партии Анатолия Шария» Евгений Евтухов.

Как писала «Фраза», во время президентской кампании Анатолий Шарий показал видео, как Петр Порошенко ущипнул человека за нос.