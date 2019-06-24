На Днепропетровщине будущие полицейские подстрелили школьника

В понедельник, 24 июня, в селе Партизанское Днепропетровской области был ранен 15-летний школьник. Как выяснили журналисты «Фразы», подросток совершенно непонятным образом умудрился «словить» пулю в бедро во время стрельб на полигоне.

Как передает «Корреспондент», инцидент произошел приблизительно в 11-00. В это время курсанты 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел проводили учебно-тренировочные стрельбы из автоматов.

Сообщается, что школьника прооперировали в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы для жизни нет.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи ГБР. Они выясняют, кто именно из курсантов попал в «цель» и каким образом подросток вообще оказался на линии огня.

Как писала «Фраза», в Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция.

Ранее в Киеве в «Портер пабе» подстрелили журналиста из «крутого» американского оружия.