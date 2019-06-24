Зеленский продолжает избавляться от ставленников Порошенко

В понедельник, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу троих чиновников, назначенных на должность во времена президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В частности, своим указом «Зе» Игоря Гундича с должности председателя Житомирской областной государственной администрации. На его место президент другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.

Также с должности председателя Черкасской областной государственной администрации уволен Александр Вельбивец. В его кресло временно усядется Тарас Высоцкий.

Кроме того, президент уволил Алексея Муляренко с должности председателя Ровенской областной государственной администрации. Его обязанности временно будет исполнять Игорь Тимошенко.

Как писала «Фраза», президент Зеленский взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников.

Позднее Зеленский нанес новые точечные удары по «людям Порошенко».