В Киеве погиб ветеран АТО

В понедельник, 24 июня, на территории киевского Гидропарка произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь утонул мужчина, принимавший участие в АТО.

Как передает «Информатор», трагедия в районе пляжа «Венеция» произошла около 12-00. когда мужчину вытащили из воды, он уже не подавал признаков жизни. Все попытки реанимировать его оказались безуспешны.

Сообщается, что погибший имел при себе удостоверение участника боевых действий.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Как писала «Фраза», в киевских озерах продолжают тонуть люди: стало известно о новой жертве.

Ранее сообщалось, что в Киеве по собственной глупости утонул мужчина.