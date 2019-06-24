Ширина пляжей на Азовском море стремительно сокращается

Люди, отдыхающие на Азовском море, высказывают свои опасения из-за существенного сокращения ширины пляжей. Как выяснили журналисты «Фразы», особенно критична ситуация в местах, где берег обрывист.

К примеру, в Степановке Первой Приазовского района раньше между обрывом и морем была широкая полоса песка. А сейчас вода практически вплотную подошла к десятиметровой глинистой стене, размыв в ней глубокие пещеры, сообщает «РИА Мелитополь».

На фоне этого пейзажа активно фотографируются туристы, поскольку выглядит это действительно красиво. Но стоит учитывать, что в любой момент многотонная гора может обрушиться и шансов спастись у людей не будет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в Греции на пляже Навайа на острове Закинтос обрушился кусок скалы.