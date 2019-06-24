Главные новости за 24 июня 2019 года

За минувшие выходные в Украине утонули десятки людей. Среди погибших – дети. Всего за одни минувшие выходные в Украине утонули 42 человека, в том числе трое детей. Такие цифры приводит ГСЧС.

Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то похолодает. Долгожданное похолодание придет в Украину уже с пятницы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

В Киеве «устал» еще один мост. В Киеве возле станции метро «Осокорки» начал разваливаться автомобильный мост. Пострадал автомобиль Renault Duster – на него упали куски конструкции, когда он проезжал под ним.

Число жертв Эболы в одной из африканских стран перевалило за полторы тысячи. В Демократической Республике Конго уже год не могут остановить эпидемию геморрагической лихорадки Эбола. За это время ее жертвами стали уже 1506 человек.

Умер один из «прародителей» рок-н-ролла Дейв Бартоломью. В возрасте ста лет скончался легендарный американский музыкант и композитор Дейв Бартоломью. Его считали одним из «создателей» рок-н-ролла.

Известный канатоходец и его сестра прогулялись между небоскребами в Нью-Йорке. В Нью-Йорке известный американский канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна поразили публику очередным трюком. Они прошлись между небоскребами над Таймс-сквер.