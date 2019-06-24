В Киеве «заминировали» все роддомы, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ

Сегодня, 24 июня, в Киеве прошла очередная волна анонимных минирований. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за таких сообщений произошла эвакуация пациенток всех столичных родильных домов, а также посетителей и персонал крупных торговых центров.

В частности, в полицию поступили сообщения о взрывчатке в торгово-развлекательных центрах «SkyMall», «Глобус», «Украина», «Lavina», «Гулливер», «Арт Молл», «Проспект», «Район», «Караван», «Магеллан», «Квадрат Нео», «Ретровиль» и «Метрополис», сообщает «Киев Оперативный».

Кроме этого, анонимы сообщили о «минировании» всех продуктовых супермаркетов («Ашан», «АТБ», «Сильпо», «Терра», «ИКЕА», «Эпицентр») и все столичные родильные дома.

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 июня утром неизвестные сообщили о заминировании нескольких зданий в Киеве. Речь в частности, шла о здании Верховной Рады, Минобороны, нескольких станций метро и магазинов.