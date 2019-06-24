В Умани неизвестный посреди улицы изнасиловал несовершеннолетнюю

В Черкасской области в городе Умань неизвестный мужчина посреди улицы напал и изнасиловал 15-летнюю девушку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Только что неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания», — написал, в частности, Аброськин.

Он добавил, что на поиски преступника поднят личный состав областной полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 23 июня, в Донецкой области в городе Мариуполь сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Напомним также, что в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.

21 июня состоялись похороны зверски убитой 11-летней Дарьи Лукьяненко.