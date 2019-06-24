Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киево-Печерской лавре сегодня начинаются торжества в честь Митрополита Онуфрия: прибыли зарубежные иерархи

В Киево-Печерской лавре сегодня начинаются торжества в честь Митрополита Онуфрия: прибыли зарубежные иерархи

Сегодня вечером в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начнутся торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители Православных Поместных Церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и Митрополиту Онуфрию. Праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется в 17.00.

Также завтра, 25 июня, в 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10.30 – 11.00, Митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди.

Ожидается, что принять участие в торжествах и выразить поддержку Предстоятелю УПЦ прибудут делегации 11 Поместных Православных Церквей:

Александрийской Церкви: митрополит Карфагенский Мелетий;

Иерусалимской Церкви: митрополит Вострский Тимофей;

Русской Церкви: митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний;

Румынской Церкви: архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура и протосингел Игнатий Бочкорек;

Грузинской Церкви: митрополит Зугдидский Герасим и протоиерей Анчил Бадри;

Сербской Церкви: епископ Моравичский Антоний;

Болгарской Церкви: митрополит Ловчанский Гавриил и протоиерей Любомир Казашки;

Кипрской Церкви: митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис), иеромонах Варнава (Хрисанф) и протопресвитер Феодор Стилиан;

Польской Церкви: епископ Гайновский Павел и протоиерей Андрей Левчак;

Чешской Церкви: архиепископ Пражский Михаил;

Православной Церкви в Америке: протоиерей Назарий Полатайко.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий поддержал буковинскую школьницу, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ.

Тэги: общество, православие, Лавра, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.06.19 09:10

КС спас от цугундера Порошенко, Парубия и прочих. Но не до конца…

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
24.06.19 13:01

Кукловоды Путина боятся Зеленского

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

РПЦ, масонство и странные движения Путина
22.06.19 16:42

РПЦ, масонство и странные движения Путина

Автор: Голос Ислама

Выбор редакции
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве «заминировали» все роддомы, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ

В Киеве «заминировали» все роддомы, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ
24.06.19 15:43
168
Последние новости
24.06.19 16:10

Духовная сокровищница: изречения Митрополита Онуфрия о Боге, Церкви, молитве, человеке и истине
24.06.19 15:43

В Киеве «заминировали» все роддомы, продуктовые супермаркеты и крупные ТРЦ
24.06.19 15:27

За минувшие выходные в Украине утонули десятки людей. Среди погибших – дети
24.06.19 14:30

В Умани неизвестный посреди улицы изнасиловал несовершеннолетнюю
24.06.19 14:08

В Киево-Печерской лавре сегодня начинаются торжества в честь Митрополита Онуфрия: прибыли зарубежные иерархи
24.06.19 14:01

В ДТП на Львовщине погибли совсем молодые ребята
24.06.19 13:25

В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком
Фото и Видео
В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком
В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком
В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком
В Киеве мужчина с окровавленной головой гонялся с ножом за женщиной с ребенком
В Киеве «устал» еще один мост
В Киеве «устал» еще один мост
Бывший скандальный форвард «Динамо» Милевский покрыл матом болельщика
Бывший скандальный форвард «Динамо» Милевский покрыл матом болельщика
Умер один из «прародителей» рок-н-ролла Дейв Бартоломью
Умер один из «прародителей» рок-н-ролла Дейв Бартоломью
В Мариуполе мужчина с ножом пытался изнасиловать девочку прямо на территории школы
В Мариуполе мужчина с ножом пытался изнасиловать девочку прямо на территории школы
В Днепре фура раздавила мужчину (18+)
В Днепре фура раздавила мужчину (18+)
В Киеве неадекват размахивал пистолетом в маршрутке и устроил стрельбу по прохожим
В Киеве неадекват размахивал пистолетом в маршрутке и устроил стрельбу по прохожим
Известный канатоходец и его сестра прогулялись между небоскребами в Нью-Йорке
Известный канатоходец и его сестра прогулялись между небоскребами в Нью-Йорке
В Киеве погиб мотоциклист
В Киеве погиб мотоциклист
Ночью на КПИ полыхали гаражи
Ночью на КПИ полыхали гаражи
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.