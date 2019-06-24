За минувшие выходные в Украине утонули десятки людей. Среди погибших – дети

Всего за одни минувшие выходные в Украине утонули 42 человека, в том числе трое детей. Как выяснили журналисты «Фразы», такие цифры приводит ГСЧС.

Отмечается, что всего в 2019 году утонули 583 человека, в том числе 63 ребенка. Спасти удалось 198 человек, среди которых 30 детей.

Больше всего жертв в Киевской области. Тут на воде погибли 63 человека. Еще 45 человек утонули в Черниговской области, а 42 человека погибли в Киеве.

Как писала «Фраза», под Киевом, катаясь на самодельном снегоходе, погибли люди.

Ранее в Запорожской области утонули дети.