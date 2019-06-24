В ДТП на Львовщине погибли совсем молодые ребята

Возле села Кизя Львовской области вечером воскресенья, 23 июня, произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает местная полиция.

В аварии столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед Viper, на котором передвигались четыре парня в возрасте 13, 16 и 21 лет.

ДТП произошло на повороте в село, жителями которого они были.

В результате столкновения погибли два человека, в том числе один из тринадцатилетних ребят. Остальных пассажиров мопеда госпитализировали.

Также пострадали четыре человека, которые ехали в авто.

Полицией уже открыто уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения» УК Украины.

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