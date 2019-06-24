У киевлян возникли проблемы с обменом долларов в «Ощадбанке»

Киевляне сталкиваются с проблемами обмена иностранных валют. Об этом говорится в публикации блогера «Фразы» Виктора Даля.

Журналист рассказал, что пытался сдать стодолларовую купюру, на обратной стороне которой были небольшие желтые пятна: «Будто кто-то давно пролил на купюру апельсиновый сок. Хотя сама банкнота целая, не рваная и даже не мятая».

Взять такую банкноту отказались в нескольких столичных банках, в частности, в государственном «Ощадбанке».

В «Ощадбанке» журналисту отказались предоставить «Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України», которые, согласно постановлению НБУ №1 от 2 января 2019 года должны быть размещены в зале банковского отделения.

НБУ обязывает банки принимать банкноты, которые имеют следующие ветхости:

локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;

відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2;

плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;

надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний;

oтвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.

Автор сообщает: «На замечание, что признаки ветхих купюр должны быть вывешены на стенде для клиентов, мне отвечают, что «не могут выполнять каждую прихоть». При этом начальница говорит, что кассир имел право отказать мне в обмене валюты на основании того, что посчитала банкноту «вероятно ненастоящей». Спрашиваю: «Доллары стали ненастоящими из-за пятен от сока?» Нет ответа. Деньги мне предлагают сдать «на экспертизу».

Журналист отмечает, что, в итоге, банкноту удалось поменять в «ПриватБанке»: «Значит, как я понимаю ситуацию, всё дело именно в человеческом факторе, в самоуправстве отдельных сотрудников».

Блогер отмечает, что, несмотря на многочисленные нарушения сотрудников «Ощадбанка», которые, к тому же, обвинили его в хулиганстве за «лишние вопросы», с ним после обращений на горячую линию и в пресс-центр так никто и не связался, чтобы объяснить происходящее.

Официальной реакции самого «Ощадбанка» более чем за две недели не последовало.