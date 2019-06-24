Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то похолодает

Долгожданное похолодание придет в Украину уже с пятницы, 28 июня. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают резкое снижение температур, которое будет продолжаться как минимум до конца недели. При этом всю территорию страны накроют дожди и грозы.

В конце рабочей недели температура по стране упадет до 21-25 градусов днем. До 27-29 тепла будет лишь на юге Украины. Но и там ожидается постепенно снижение температур. Ночью будет до плюс 14-19.

Переменные дожди по всей Украине, в том числе и в Киеве, ожидаются всю неделю.

Как писала «Фраза», ранее синоптики обещали дожди по всей стране уже с сегодняшнего дня.