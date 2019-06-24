Скончался известный советский актер-киевлянин

В Росси воскресенье, 23 июня, в возрасте 59 лет скончался известный актер Андрей Харитонов. Как выяснили журналисты «Фразы», он долгое время боролся с онкологией и перенес шесть операций.

О смерти артиста сообщил в «Фейсбуке» режиссер Виталий Манский.

Андрей Харитонов родился в Киеве. Свои главные роли он сыграл в советском кино, снявшись в фильмах «Овод», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов» и других.

В 1984-1990 годах он был ведущим артистом Малого театра в Москве.

Как писала «Фраза», известный российский актер отказался ездить в аннексированный Крым из-за съемок в украинском сериале.

Ранее в США покончил с собой актер из «Терминатора».