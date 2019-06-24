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Американские СМИ «слили» подробности сенсационного открытия на Марсе

Американские СМИ «слили» подробности сенсационного открытия на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может свидетельстовать о жизни на планете. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «газета.ru», ссылаясь на публикацию The New York Times.

Отмечается, что фициального подтверждения этой информации от NASA пока что не было, хотя агентство, как правило, оперативно сообщает о подобных сенсациях.

По данным СМИ, открытие было сделано во время измерений уровней метана на поверхности «Красной планеты». Это уже не первый случай, когда исследователи обнаружили следы метана на Марсе, но на данный момент он был обнаружен в самой высокой концентрации ‒ аж 21 частицу на миллиард, что в три раза больше, чем в 2013 году.

Отмечается, что метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле ‒ этот газ образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Теоретически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты. Новый анализ Curiosity проведет уже в понедельник.

Более того, подобная находка может свидетельствовать о том, что жизнь на Марсе, благодаря которой образовался метан, может присутствовать на планете прямо сейчас ‒ т.к. если бы метан образовался давно, то уже распался бы на составные элементы.

Не исключается, что он попал в атмосферу из подземных залежей через небольшие трещины в грунте.

Как писала «Фраза», на Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро.

Ранее ученые выяснили, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс.

Тэги: США, газ, ученые, общество, СМИ, мир, NASA, космос, Марс, сенсация, наука, открытие, марсоход, метан, космическая программа

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