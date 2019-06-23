Главные новости за 22-23 июня 2019 года

Над имуществом Порошенко нависла серьезная угроза ‒ документ. Государственное бюро расследований (ГБР) планирует наложить арест на крупные активы Петра Порошенко ‒ завод «Кузня на Рыбальском» и телеканал «Прямой». Об этом сообщило издание «Вести», ссылаясь на свои источники в Генпрокуратуре.

Кандидаты-мажоритарщики от Зеленского столкнулись с неожиданной проблемой. В Комитете избирателей Украины (КИУ) выразили обеспокоенность фактом участия в парламентских выборах кандидатов, «клонирующих» президентский проект «Слуга народа». По данным общественников, «клоны» выдвигаются в депутаты в качестве самовыдвиженцев.

Усика обязали провести «главный бой в жизни» уже в следующем году. Всемирная боксерская организация (WBO) обязала прославленного боксера Александра Усика (16-0, 12 КО) провести бой за звание чемпиона в тяжелом весе уже в 2020-м году. Украинцу придется встретиться с победителем пары Энтони Джошуа ‒ Энди Руис.

По улицам Киева прошлись тысячи ЛГБТшников. Не обошлось без «накладок». В Киеве состоялся т. н. «Марш равенства», в котором приняли участие несколько тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. Возмущенные акцией киевляне устроили меньшинствам «теплый прием».

Украинцам рассказали, когда аномальная жара наконец-то отступит. Небывалая жара, «захлестнувшая» всю территорию Украины, продлится еще несколько дней. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

«Жара виновата». Украинцев предупредили о «веерных» отключениях электроэнергии. Компания «Укрэнерго» предупредила потребителей о возможных масштабных отключениях электроэнергии. Энергетикам не хватает резервных мощностей для удовлетворения повышенного спроса в условиях аномальной жары.

На Ивано-Франковщине молния ударила в группу львовян ‒ есть жертвы. В селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области молния поразила группу людей. От удара «небесной стихии» погибли трое жителей Львовщины.

Трамп вляпался в сексуальный скандал. Президента США Дональда Трампа обвинили в изнасиловании, которое он якобы совершил еще в 90-е годы прошлого века. Жертвой будущего хозяина Белого дома стала журналистка и колумнист издания Elle.