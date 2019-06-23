Украинцам рассказали, когда аномальная жара наконец-то отступит

Аномальная жара, «захлестнувшая» всю территорию Украины, продлится еще несколько дней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают «Факты», ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, существенная прохлада придет в Украину в воскресенье, 30 июня, когда в Киеве и центральных регионах дневная температура снизится аж до 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся вообще до 14 градусов.

В ближайшие же дни температура воздуха по-прежнему будет высокой, хотя в некоторых местах пройдут дожди с грозами.

Так, 24 июня в Винницкой, Житомирской, и в отдельных районах Киевской области днем ожидается кратковременный дождь и гроза. На остальной территории Украины ‒ без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью 16-21 градус, днем 29-34 градуса.

25 июня осадков в Украине не ожидается, температура 25-30 градусов, в северных областях 26-31 градус. В Киеве и области ‒ переменная облачность.

26 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23 градуса, днем 30-35 градусов, на остальной территории ночью 12-18 градусов, днем 23-29 градусов, на Закарпатье до 32 градусов. В Киеве и области 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18 градусов, днем 23-28 градусов.

С 27 июня начнется постепенное снижение температуры.

Как писала «Фраза», со следующей недели всю Украину накроют грозы, ожидается резкое похолодание.

Ранее сообщалось, что в Украине станет еще жарче.