На Полтавщине пьяные копы избили мужчину, сделавшего им замечание

В субботу, 22 июня, в городе Кременчуг Полтавской области трое нетрезвых мужчин избили местного жителя, сделавшего им замечание. Как выяснили журналисты «Фразы», в числе хулиганов были двое сотрудников полиции.

Как передает «Корреспондент», конфликт произошел в магазине, где трое «праздношатающихся» граждан кричали и ругались матом.

Когда мужчина сделал им замечание, они пришли в ярость и бросились на своего «обидчика» с кулаками, нанося удары по голове и лицу.

Сообщается, что потерпевший оказался не робкого десятка и оказал дебоширам сопротивление. В ходе драки все ее участники получили легкие телесные повреждения.

По словам начальника областного управления полиции Андрея Замахина, в конфликте участвовали двое правоохранителей, которые были не на службе.

«Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина», ‒ рассказал он.

На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из органов.

Как писала «Фраза», в центре Киева копы жестко задержали супружескую пару, оставив их ребенка на 5 часов в машине.

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