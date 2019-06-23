«Жара виновата». Украинцев предупредили о «веерных» отключениях электроэнергии

Компания «Укрэнерго» предупредила потребителей о возможных масштабных отключениях электроэнергии. Как выяснили журналисты «Фразы», энергетикам не хватает резервных мощностей для удовлетворения повышенного спроса в условиях аномальной жары.

Как передает пресс-служба компании, за последние две недели в стране сложилась по-настоящему угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии.

Так, пик потребления мощности в энергосистеме составил 17935 мегаватт, и для обеспечения баланса при повышении температуры воздуха необходимы резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

В настоящее время энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 — ДТЭК и 4 — «Центрэнерго») суммарной установленной мощностью 2857 мегаватт.

По данным компании, за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 ‒ «Центрэнерго», 1 ‒ «Донбассэнерго» и 1 ‒ ДТЭК Энерго) на 2320 мегаватт.

При повышении температуры воздуха, сохранении тенденции к выводу блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация, следствием которой станут масштабные аварийные отключения.

Справка. Веерное (временное) отключение ‒ циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объема потребляемой энергии. Может происходить из-за аварий, либо по экономическим причинам (неоплата задолженностей, проблемы с поставками энергоносителей, недостаточная мощность электростанций или линий электропередачи).

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