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Усика обязали провести «главный бой в жизни» уже в следующем году

Усика обязали провести «главный бой в жизни» уже в следующем году

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала прославленного украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО) провести бой за звание чемпиона в тяжелом весе уже в 2020-м году. Как выяснили журналисты «Фразы», украинцу придется встретиться с победителем пары Энтони Джошуа ‒ Энди Руис.

Как передает Boxing Scene, на данный момент престижный титул принадлежит мексиканцу Руису, который 1 июня в блестящем стиле «разобрался» с гигантом Джошуа. Матч-реванш между ними запланирован на конец года.

Сообщается, что WBO позволила Александру Усику «перепрыгнуть» через более «рейтингового» британца Диллиана Уайта, поскольку украинец ранее владел титулом суперчемпиона в 1-м тяжелом весе.

Таким образом, уже в следующем году Усик может завоевать титул чемпиона в самой престижной весовой категории.

Как писала «Фраза», Усик официально отказался от боя с Поветкиным. Стало известно, почему.

Ранее Александр Усик объяснил, почему не против остаться без всех чемпионских поясов.

Тэги: общество, чемпион, бокс, боксер, спорт, бой, Александр Усик, реванш, Энтони Джошуа, новости Украины

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