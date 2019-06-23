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Кандидаты-мажоритарщики от Зеленского столкнулись с неожиданной проблемой

Кандидаты-мажоритарщики от Зеленского столкнулись с неожиданной проблемой

В Комитете избирателей Украины (КИУ) выразили обеспокоенность фактом участия в парламентских выборах кандидатов, «клонирующих» президентский проект «Слуга народа». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на заявление КИУ.

По данным общественников, «клоны» выдвигаются в депутаты в качестве самовыдвиженцев, используя при регистрации «бренд» политсилы «Слуга народа», а также создавая фонды, общественные организации под названием «Слуга народа» или похожими на нее.

В частности, в ОИО № 37 (Кривой Рог) зарегистрированы сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд «Слуги народа». Все пятеро ‒ беспартийные.

В свою очередь, в ОИО № 146 (Полтавская область) зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца, которые используют бренд «Слуги народа», все также являются беспартийными.

Аналогичная ситуация сложилась и в ОИО № 94 (Киевская область), где три разные лица указывают, что связаны с брендом «Слуги народа», являясь при этом беспартийными.

В КИУ отмечают, что подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых «настоящей» партией «Слуга народа», и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием.

Как писала «Фраза», Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента.

Ранее у Зеленского не исключили, что объединятся с Вакарчуком.

Тэги: Верховная Рада Украины, политтехнологи, общество, депутаты, политика, парламентские выборы, клон, кандидаты, клонирование, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа

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