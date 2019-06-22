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Над имуществом Порошенко нависла серьезная угроза ‒ документ

Над имуществом Порошенко нависла серьезная угроза ‒ документ

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует наложить арест на крупные активы Петра Порошенко ‒ завод «Кузня на Рыбальском» и телеканал «Прямой». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Вести», ссылаясь на свои источники в Генпрокуратуре.

По данным СМИ, информация об этом содержится в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному ‒ и.о. руководителя Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

Из документа следует, что Корецкий руководит следствием по трем делам против Петра Порошенко. Одно из них касается телеканала «Прямой».

ГБР подозревает, что покупка «Прямого» связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Глава ГБР считает целесообразным наложить арест на банковские счета, материальные и нематериальные активы «Прямого», а также получить доступ ко всем документам канала. Отдельно он предлагает установить и допросить всех лиц, которые причастны к осуществлению сделки по покупке данного актива.

Кроме того, ГБР продолжает «копать» по делу о возможном отмывании средств, полученных преступным путем, ‒ в частности, при продаже Петром Порошенко завода «Кузня на Рыбальском» Сергею Тигипко.

По этому делу Труба рекомендует арестовать имущество завода и его счета, а также провести обыски.

«С целью воспрепятствования возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, превращения, отчуждения имущества, возможное противоправное отчуждение которого является предметом досудебного расследования в криминальном производстве, решить вопрос о наложении ареста на банковские счета, акции, материальные и нематериальные ценности ЧАО «Завод „Кузня на Рыбальском“»; с целью розыска вещей и документов, которые могут иметь доказательное значение в криминальном производстве, провести обыски по месту работы, жительства лиц, которые возможно причастны к преступлениям, в отношении которых проводится досудебное расследование, ‒ говорится в документе.

Как писала «Фраза», глава ГБР намекнул, что дела против Порошенко имеют серьезную перспективу.

Ранее сообщалось, что Порошенко уже в начале июля может очутиться в камере

Тэги: Петр Порошенко, общество, арест, политика, Государственное бюро расследований, активы, новости Украины, телеканал Прямой, ГБР

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