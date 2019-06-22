Трамп вляпался в сексуальный скандал

Президента США Дональда Трампа обвинили в изнасиловании, которое он якобы совершил еще в 90-е годы прошлого века. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой будущего хозяина Белого дома стала журналистка и колумнист издания Elle.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на New York Magazine, о случившемся Джин Кэрролл написала в своей книге, отрывок из которой был напечатан на страницах журнала.

По ее словам, она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года.

Дональд якобы заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. Как пишет Кэрролл, перед этим будущий президент попросил у нее совета при покупке подарка для некой девушки.

Однако, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям.

Журналистка подчеркивает, что у нее нет вещественных доказательств, так как маловероятно, что в универмаге тогда стояли камеры. Магазин уже подтвердил, что видеозаписи того времени не сохранились.

Как писала «Фраза», Трамп решил позаигрывать с «цветным» электоратом.

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