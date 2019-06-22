Суд на «растяжке»: Юрист рассказал о дилемме судей по делу Глубоководного выпуска

Защита одесского бизнесмена Руслана Тарпана не верит в объективность коллегии судей Апелляционного суда Одесской области, рассматривающих апелляционную жалобу прокуратуры Одесской области на решение Приморского райсуда Одессы о снятии с их подзащитного подозрений по делу о строительстве Глубоководного выпуска. Об этом адвокат Александр Зубрицкий заявил журналистам по итогам первого заседания, сообщает «Апостроф».

Юрист обратил внимание на то, что накануне заседания средства массовой информации стали тиражировать неподтвержденную информациючто якобы Руслан Тарпан, добиваясь нужного ему судебного решения, заинтересовал судей неправомерной выгодой. Защита заявила об отводе судей, однако запрос был отклонен.

Вброс информации о якобы полученной взятке поставил судей коллегии Апелляционного суда на «растяжку». Защита считает, что опровергнуть фейк о получении взятки судьи могут, приняв решение в пользу заявителя.

В то же время во главе областной прокуратуры Одесской области находится Олег Жученко, человек близкий к сыну бывшего президента Алексею Порошенко. За три года пребывания Жученко в должности главного прокурора области ему дважды присваивали чины, доведя звание до генерал-лейтенанта. Защита считает, что он также не допустит принятия решения в пользу ответчика — Руслана Тарпана.

Как следует из слов Александра Зубрицкого, судьи, отменяя просьбы защиты, создают условия для удовлетворения иска прокуратуры. По его оценке, у прокуратуры нет достаточной доказательной базы, на что обратил внимание Приморский районный суд Одессы при вынесении решения. Он считает, что суд отменит решение первой инстанции.

Юрист отметил, что апелляционная жалоба прокуратуры, как и производство является заказным, и своей целью имеет «создание условий для завладения имуществом Руслана Тарпана и предприятия, которое было генподрядчиком».

«Сторона обвинения действует исключительно в интересах 3-х лиц, я еще раз повторюсь, цель этого уголовного производства одна — это завладение имуществом указанных лиц», — подчеркнул Александр Зубрицкий.

Следующее заседание назначено на 1 июля.

Следует отметить, что глубоководный выпуск сточных вод от станции биологической очистки «Северная» — это уникальный, амбициозный проект, призванный решить несколько экологических, санитарно-эпидемиологических и экономических проблем: прекратить сброс неочищенных стоков в Черное море; выпуск очищенных стоков на гарантированно безопасное расстояние 4 м метров от берега на глубине 16 м, улучшить санитарную ситуацию в городе, устранить угрозы прорыва дамбы Хаджибейского лимана и затопления района Пересыпь.

Готовность проекта — 95%, труба находится в рабочем состоянии. Однако прокуратура Одесской области заблокировала завершение строительства и таким образом действует против интересов населения региона.