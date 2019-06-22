На Ивано-Франковщине молния ударила в группу львовян ‒ есть жертвы

В пятницу, 21 июня, в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области молния поразила в группу людей. Как выяснили журналисты «Фразы», от удара «небесной стихии» погибли трое жителей Львовщины.

Как передает пресс-служба областной полиции, несчастный случай произошел приблизительно в 19-10. Предварительно установлено, что пятеро жителей Львовской области (трое мужчин и две женщины) приехали в гости к родственникам и решили переждать непогоду на автобусной остановке, в которую и ударила молния.

Сообщается, что в результате инцидента мужчины (1954, 1963 и 1985 г.р.) скончались на месте, а женщины получили травмы и были госпитализированы.

По словам одной из пострадавших, она стояла поодаль от остальных и от удара ее отбросило на землю. Когда она пришла в себя, мужчины уже не подавали признаков жизни.

Как писала «Фраза», на Львовщине молния убила молодую девушку.

Ранее сообщалось, что на Донбассе молния ударила в группу людей ‒ погибла женщина и маленькая девочка.