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Коломойский отреагировал на инвестиционную «замануху» от Зеленского

Коломойский отреагировал на инвестиционную «замануху» от Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал «революционную» инициативу Владимира Зеленского о привлечении его финансовых ресурсов для восстановления инфраструктуры Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», максимум, что может сделать олигарх ‒ это покрасить МАФ.

Как передает «УП», Игорь Коломойский заверил журналистов, что вопросы участия в инвестпроектах на Донбассе они с президентом не обсуждали.

«Вчера же Зеленский заявил, что „Коломойский об этом еще не знает“. Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона ‒ ред.) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма», ‒ отшутился Игорь Коломойский.

Как писала «Фраза», Зеленский готов «раскрутить» Коломойского на «очень большие деньги».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ринатом Ахметовым.

Тэги: общество, олигархи, политика, Донбасс, Игорь Коломойский, Президент Украины, МАФ, инвестиции, восстановление, инфраструктура, Владимир Зеленский, новости Украины

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