Ближайший соратник Януковича баллотируется в Раду, ‒ СМИ

Секретарь СНБО и глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев подал документы в ЦИК для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», влиятельный «регионал» намерен попасть в парламент по мажоритарной системе.

Как передает «theБабель», Андрей Клюев подал документы от либерально-демократической партии.

Отмечается, что кандидат обратился в ЦИК не лично, а через своего представителя. Клюев просит зарегистрировать его кандидатом по 46-му избирательному округу в Донецкой области, который охватывает Бахмут, Лиман и часть Бахмутского района. Всего в округе 163 избирательных участка, там проживают около 150 тыс. избирателей.

Комиссия пока не приняла решение по регистрации Андрея Клюева, документы находятся на рассмотрении.

Как писала «Фраза», Гриценко скрыл источник финансирования партии. Им оказался Клюев.

Ранее сообщалось, что ГПУ арестовала все имущество братьев Клюевых. И даже за рубежом.