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II Европейские игры: за кого из наших спортсменов болеть в эти выходные?

II Европейские игры: за кого из наших спортсменов болеть в эти выходные?

Сегодня в Минске стартует главное спортивное событие года — II Европейские игры. Как выяснили журналисты «Фразы», 4 тысячи спортсменов из 50 стран Европы начинают борьбу за награды в 15 видах спорта и 23 дисциплинах.

По мнению экспертов, украинская сборная — среди фаворитов турнира, ежедневно наши спортсмены могут завоевывать по 3-4 медали.

Украинские телезрители могут болеть за нашу сборную и следить за ее успехами благодаря спортивным трансляциям соревнований на телеканалах «Интер» и НТН. Кого из соотечественников будем поддерживать в эти выходные?

В субботу, 22 июня, в 15:00 смотрите на «Интере» финальные соревнования по художественной гимнастике (индивидуальное многоборье) и акробатике. Это новшество турнира: впервые в одном зале будут проходить соревнования сразу по двум видам спорта.

«В соревнованиях по художественной гимнастике будут принимать участие 12 лучших европейских спортсменок, — рассказывает руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Роман Кадемин. — Среди них будет и наша соотечественница Влада Никольченко. Также в этот день будем болеть за наших акробатов — смешанную пару Марию Лось и Владислава Кузеренко. Телезрителям „Интера“ они известны благодаря участию ребят в талант-шоу „Круче всех“! И у нас будет еще одна возможность поддержать эту замечательную пару».

Лидер сборной по художественной гимнастике Влада Никольченко признается, что сильно волнуется перед Европейскими играми: «Участвовать в соревнованиях такого уровня — очень ответственно. Чтобы достойно выступить, мы тренировались дважды в день, усложняя некоторые упражнения. Каждый день шла в зал с мыслью о том, что на Европейских играх я должна сделать шаг вперед. Если верить в себя — все обязательно получится! А еще у меня есть счастливый талисман — мягкая игрушка, которую всегда беру с собой на соревнования. Надеюсь, в этот раз он тоже принесет мне удачу. А также, что мое трудолюбие будет вознаграждено — и в Минске прозвучит гимн Украины!»

22 июня в 18:30 зрители «Интера» увидят соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. На ковер выйдут две легендарные личности, вписавшие свое имя в историю спорта: самая молодая чемпионка мира за всю историю дзюдо Дарья Белодед и Георгий Зантария, единственный украинский спортсмен, выигравший титул чемпиона мира по дзюдо. «Для Дарьи Европейские игры-2019 — хороший способ подкрепить титул чемпионки мира, — считает Роман Кадемин. — Я сам буду за нее болеть! Также мне интересно, как покажут себя остальные, не менее талантливые участники команды по дзюдо».

Один из них — дзюдоист Богдан Ядов. По словам спортсмена, предстоящие Игры — самые важные соревнования в его карьере на данный момент: «Участие в Европейских играх — это шанс показать свои возможности, выйти на более высокий уровень в мировом дзюдо. Сейчас очень большая конкуренция, в моем весе много сильных соперников. Но я нацелен на золотую медаль. Поэтому все страхи в сторону: крестик на шее поцеловал — и пошел... Я сделаю все, чтобы победить и не разочаровать главного болельщика — мою маму».

В воскресенье, 23 июня, в 14:00 на «Интере» трансляция соревнований по художественной гимнастике — финалы в индивидуальных видах и групповое многоборье. А в 20:15 в борьбу за медали вступает сборная Украины по легкой атлетике.

Капитан сборной команды по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Возняк уже во второй раз представит Украину на Европейских играх. «Нужно выступить достойно и результативно, — говорит девушка. — Перед выходом на дорожку мы традиционно возьмемся за руки, посмотрим друг другу в глаза, я скажу, что мы все сможем, главное — верить, и пойдем за победой. Это тяжело — быть ответственным за настроение команды. Но это мотивирует всегда самой оставаться в хорошем расположении духа, чтобы „зажигать“ девочек для новых свершений».

Полное расписание трансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года — на сайте minsk2019.inter.ua

Тэги: спорт, Европейские игры

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