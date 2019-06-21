Главные новости за 21 июня 2019 года

Суд разрешил Саакашвили идти на выборы в Раду. Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакшвили разрешили участвовать в выбора в Верховную Раду. Такое решение в принял Печерский районный суд Киева.

Со следующей недели всю Украину накроют грозы, ожидается резкое похолодание. Уже с понедельника, 24 июня, всю Украину накроют грозы. Сейчас непогода бушует лишь на западе страны.

Сегодня наступит самая короткая ночь в году. Грядущая ночь будет самой короткой в году. Начнется она 21 июня, а завершится – 22-го числа.

Киевляне уже буквально задыхаются от адской жары. Из-за страшной жары и отсутствия дождей в Киеве уже нечем дышать. Об этом сообщили в ГСЧС.

Грузинская журналистка потеряла глаз во время штурма парламента. В Тбилиси силы спецназа и полиции жестко разогнали массовую акцию протеста против визита делегации Госдумы России. В результате разгона тяжелое ранение получила журналистка, которая освещала событие.

Как оказалось, десятичасовой рабочий день может довести до инсульта. Оказалось, что продолжительный рабочий день может привести к инсульту. К таким выводам пришли ученые из Франции.